Уткин: контракт Гончаренко — кризисное решение. В другом случае его шансы были бы 50 на 50

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал решение ЦСКА продлить контракт с главным тренером команды Виктором Гончаренко до лета 2021 года.



«Новый контракт Гончаренко – как много слов! На самом деле смысл простой: как вы поменяете тренера, если до августа играть через месяц со старой командой, а потом через неделю с обновлённой? Так можно, только если вы готовили смену тренера заранее. Ну, как «Локомотив». Правда, там ошибочно решили, что смена тренера – это просто оформление на работу другого человека и этого достаточно. Но нет. Потому и контракт с Гончаренко на год. Это не новое доверие – его как раз можно заработать за этот год. Это нормальное кризисное решение.



Думаю, в другом случае шансы Виктора были бы 50 на 50 в лучшем случае. Но в чём Гончаренко не откажешь – он умеет меняться. Он развивается, не остановился. Думаю, это ключевой год в его карьере. Если ЦСКА выправится после своего многолетнего хозяйственного спада – это очень перспективное место работы для совсем не старого и ещё далеко не реализовавшегося тренера. Тут я оптимист. Тем не менее решение клуба о годичном контракте сейчас ни о чём не говорит, иное было бы абсурдом», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Широков оценил решение ЦСКА продлить контракт с Гончаренко