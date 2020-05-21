«Мечты становятся реальностью, если верить». Промес опубликовал чёрно-белое фото

Полузащитник амстердамского «Аякса» Квинси Промес на своей странице в «Инстаграме» опубликовал чёрно-белое фото.

«Мечты становятся реальностью, если верить им», — подписал Промес снимок.

Ранее Промес вспомнил о своей игре за московский «Спартак». Форвард опубликовал в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» фотографию в маске, сделанную в день матча 29-то тура РПЛ сезона-2016/2017 «Спартак» — «Терек». Тогда московскому клубу был вручён чемпионский кубок.



В составе «Спартака» Промес не только завоевал титул чемпиона России, но и стал обладателем Суперкубка страны. Ранее полузащитник также выступал за «Твенте», «Гоу Эхед Иглс» и «Севилью». В июне 2019 года Промес перешёл из «Севильи» в «Аякс», подписав пятилетний контракт.