Роналду приобрёл участок в Лиссабонской Ривьере за € 8 млн

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду продолжает вкладываться в недвижимость, сообщает Vidas Correio da Manhã.
По информации источника, 35-летний форвард приобрёл участок земли площадью около 10 тыс. квадратных метров в фешенебельном районе Кашкайша, Кинта-да-Маринья. Покупка обошлась примерно в € 8 млн. Сообщается, что работы по строительству особняка на приобретённой территории уже начались. Сам Роналду не планирует жить в роскошной вилле — это его бизнес.
Напомним, накануне Роналду возобновил тренировки с туринским «Ювентусом» после паузы, возникшей из-за пандемии коронавируса. После введения карантина Роналду отправился в родную Мадейру, где провёл около двух месяцев со своими родными. В начале мая португалец вернулся в Италию, после чего самоизолировался на две недели.
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