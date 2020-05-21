Алексей Миранчук помог девочке из Осетии

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук сообщил, что помог девочке из Осетии Арнелле Персаевой, которой диагностировали спинальную мышечную атрофию.
«Дорогие друзья, мы принимаем участие в эстафете добра, которую нам передал игрок ФК «Динамо» Кирилл Панченко в поддержку маленькой девочки Арнеллы Персаевой, которая нуждается в лечении. Сейчас хотим передать эту эстафету ребятам — Артёму Калайджяну и Антону Телякову. На втором фото я прикрепил реквизиты для тех, кто тоже хочет помочь», — написал Миранчук на своей странице в «Инстаграме».
Ранее бывшие игроки «Анжи» Роберто Карлос и Самюэль Это'О сообщили, что экс-голкипер сборной России Владимир Габулов попросил их помочь девочке из Осетии. Форвард «Сочи» Александр Кокорин перечислил 1 млн рублей в помощь Арнеллы. До этого он обратился к игрокам Российской Премьер-Лиги с просьбой финансово помочь ребёнку.
Полуторагодовалой Арнелле Персаевой поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия». Девочка не может управлять своим телом — ходить, ползать и стоять без поддержки.
- 21 мая 2020
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