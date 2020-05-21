Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Илья Мэддисон: Роналду — добротный форвард средней руки, просто сильно распиаренный

Илья Мэддисон: Роналду — добротный форвард средней руки, просто сильно распиаренный
Футбол / Италия 0

Российский видеоблогер и стример Илья Мэддисон высказался о сравнениях нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Никогда не понимал тех, кто сравнивает Роналду с Месси. Месси — реально один из лучших в истории, а Роналду — просто неплохой добротный форвард средней руки, уровня примерно Марио Жардела или Роя Макая. Просто распиаренный сильно», — написал Мэддисон в «Твиттере».

Ранее бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и «Лос-Анджелес Гэлакси» Дэвид Бекхэм сравнил Месси с Роналду. По его мнению, Роналду немного недотягивает до уровня Месси.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 22 матчах, в которых забил 19 голов и сделал 12 результативных передач. Роналду в свою очередь провёл 22 матча в рамках чемпионата Италии, записав в свой актив 21 гол и 3 результативные передачи.

Бекхэм: Роналду немного недотягивает до уровня Месси
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020