Илья Мэддисон: Роналду — добротный форвард средней руки, просто сильно распиаренный

Российский видеоблогер и стример Илья Мэддисон высказался о сравнениях нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.



«Никогда не понимал тех, кто сравнивает Роналду с Месси. Месси — реально один из лучших в истории, а Роналду — просто неплохой добротный форвард средней руки, уровня примерно Марио Жардела или Роя Макая. Просто распиаренный сильно», — написал Мэддисон в «Твиттере».

Ранее бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и «Лос-Анджелес Гэлакси» Дэвид Бекхэм сравнил Месси с Роналду. По его мнению, Роналду немного недотягивает до уровня Месси.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 22 матчах, в которых забил 19 голов и сделал 12 результативных передач. Роналду в свою очередь провёл 22 матча в рамках чемпионата Италии, записав в свой актив 21 гол и 3 результативные передачи.