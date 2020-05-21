Кьеллини — об укусе Суареса: восхищён его выходками. Я тоже сукин сын на поле и горжусь

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением о форварде «Барселоны» Луисе Суаресе и прокомментировал эпизод с укусом, произошедший на чемпионате мира 2014 года.
«Правда в том, что я восхищаюсь Суаресом и его выходками, потому что без них он был бы обычным игроком. В тот день на чемпионате мира в 2014 году ничего странного не произошло. Почти весь матч я держал Эдинсона Кавани, и он не давал расслабиться. Внезапно я понял, что меня укусили за плечо. Это случилось, вот и всё. В борьбе один на один есть разные стратегии.
Мы с Суаресом похожи. Мне нравятся такие нападающие, как он. Я позвонил ему через несколько дней после игры, и он не должен был извиняться. Я тоже сукин сын на поле и горжусь этим. Спортивная злость — это часть игры. Нужно быть сообразительным, чтобы одолеть соперника», — приводит слова Кьеллини Football Italia.
- 21 мая 2020
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