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Кьеллини — об укусе Суареса: восхищён его выходками. Я тоже сукин сын на поле и горжусь

Кьеллини — об укусе Суареса: восхищён его выходками. Я тоже сукин сын на поле и горжусь
Футбол / Италия 0

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением о форварде «Барселоны» Луисе Суаресе и прокомментировал эпизод с укусом, произошедший на чемпионате мира 2014 года.

«Правда в том, что я восхищаюсь Суаресом и его выходками, потому что без них он был бы обычным игроком. В тот день на чемпионате мира в 2014 году ничего странного не произошло. Почти весь матч я держал Эдинсона Кавани, и он не давал расслабиться. Внезапно я понял, что меня укусили за плечо. Это случилось, вот и всё. В борьбе один на один есть разные стратегии.

Мы с Суаресом похожи. Мне нравятся такие нападающие, как он. Я позвонил ему через несколько дней после игры, и он не должен был извиняться. Я тоже сукин сын на поле и горжусь этим. Спортивная злость — это часть игры. Нужно быть сообразительным, чтобы одолеть соперника», — приводит слова Кьеллини Football Italia.

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