Лукаку: я так и не простил Виллаш-Боаша

Бывший нападающий «Челси» Ромелу Лукаку, ныне выступающий за «Интер», рассказал о своём отношении к экс-наставнику синих Андре Виллаш-Боашу.
«Победа „Челси“ в Лиге чемпионов — одна из тех вещей, о которых я всегда мечтал. Ты всегда хочешь отпраздновать что-то подобное с командой. В 19 лет это само по себе прекрасно. Я рад за „Челси“, но есть один человек, который отнял у меня многое, — тренер „Челси“ Виллаш-Боаш. Никогда не прощу ему этого.
При нём мне приходилось играть то на левом фланге атаки, то на правом. Так невозможно развиваться. В какой-то момент надо подумать о себе, поэтому сказал клубу всё, что думаю о сложившейся ситуации.
Знаю, Виллаш-Боаш тоже был под давлением. Но именно поэтому он не должен был так со мной обращаться. Ди Маттео относился ко мне совершенно иначе. Это должно было произойти гораздо раньше. Правда, я так и не простил предыдущего тренера», — цитирует Лукаку Metro.
В июне 2011 года Виллаш-Боаш возглавил «Челси». В ходе сезона команда выступала неудачно. В марте 2012 года, после поражения в чемпионате от «Вест Бромвича» (0:1), португалец был уволен с поста главного тренера. «Челси» под руководством Роберто Ди Маттео сумел удачно завершить сезон, выиграв Лигу чемпионов и Кубок Англии.
- 21 мая 2020
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