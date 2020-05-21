Гол Павленко вышел в 1/16 финала баттла за лучший гол наших игроков в еврокубках

«Чемпионат» в своём телеграм-канале запустил ностальгический баттл, в ходе которого читатели смогут выбрать самый красивый еврокубковый гол в истории отечественного футбола.
В первом противостоянии по результатам жеребьёвки столкнулись Александр Павленко («Спартак») — гол в ворота «Динамо» (Бухарест) в матче Кубка УЕФА сезона-2003/2004 (6 ноября 2003 года) и Юрий Савичев («Торпедо») — гол в ворота «Штутгарта» в матче Кубка обладателей кубков сезона-1986/1987 (5 ноября 1986 года). В 1/16 финала баттла вышел гол Павленко.
Во второй паре оказались Олег Блохин («Динамо» Киев) — гол в ворота «Баварии» в матче за Суперкубок УЕФА — 1975 (9 сентября 1975 года) vs Александр Головин (ЦСКА) — гол в ворота «Арсенала» в рамках Лиги Европы сезона-2017/2018 (5 апреля 2018 года). Дуэль уже началась.
Посмотреть видео голов, а также проголосовать за понравившийся гол можно в телеграм-канале «Чемпионата».
- 21 мая 2020
-
19:14
-
19:08
-
18:53
-
18:46
-
18:43
-
18:28
-
18:10
-
18:08
-
17:50
-
17:40
-
17:34
-
17:33
-
17:21
-
17:18
-
17:05
-
16:59
-
16:52
-
16:43
-
16:43
-
16:20
-
15:56
-
15:44
-
15:35
-
15:30
-
15:10
-
14:57
-
14:52
-
14:42
-
14:18
-
13:58
-
13:39
-
13:21
-
12:53
-
12:46
-
12:29