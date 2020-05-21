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Директор по развитию РФС: если власти будут против – РПЛ придётся остановить

Директор по развитию РФС: если власти будут против – РПЛ придётся остановить
Футбол / РПЛ 0

Заместитель генерального секретаря, директор по развитию РФС Максим Митрофанов заявил, что чемпионат России может не возобновиться 21 июня, если власти выступят против.

«Почему 21 июня? Мы провели консультацию с лигой, тренерским штабом сборной и выработали определённый минимальный период, которого будет достаточно для подготовки, — это 21 день.

Если ограничения 1 июня сняты не будут, то у нас есть резервная дата, — 28 июня. Если власти будут против или у нас уменьшится время на подготовку, то чемпионат придётся остановить.

Спортивный ли принцип, что в регионах разные ограничения? Не готов ответить. Команды могут поехать на юг, организовать там сборы и готовиться. Надо понимать, что ни лига, ни РФС больше не будут жить реалиями, которые были до карантина», — сказал Митрофанов на брифинге РФС.

Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня
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