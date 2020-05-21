Директор по развитию РФС: если власти будут против – РПЛ придётся остановить

Заместитель генерального секретаря, директор по развитию РФС Максим Митрофанов заявил, что чемпионат России может не возобновиться 21 июня, если власти выступят против.

«Почему 21 июня? Мы провели консультацию с лигой, тренерским штабом сборной и выработали определённый минимальный период, которого будет достаточно для подготовки, — это 21 день.



Если ограничения 1 июня сняты не будут, то у нас есть резервная дата, — 28 июня. Если власти будут против или у нас уменьшится время на подготовку, то чемпионат придётся остановить.



Спортивный ли принцип, что в регионах разные ограничения? Не готов ответить. Команды могут поехать на юг, организовать там сборы и готовиться. Надо понимать, что ни лига, ни РФС больше не будут жить реалиями, которые были до карантина», — сказал Митрофанов на брифинге РФС.