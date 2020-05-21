Московская область готова разрешить клубам РПЛ тренироваться на своих базах
Заместитель генерального директора РФС Максим Митрофанов рассказал о ситуации с тренировками футболистов Российской Премьер-Лиги.
«По состоянию на сегодня в Московской области есть согласование между правительством региона и Роспотребнадзором, что они смогут разрешить тренировочный процесс в мае до снятия всех мер.
Сейчас снятия ограничения на тренировки ожидают в других регионах. Есть письма Роспотребнадзора, регионов, Минспорта, что, при соблюдении всех мер безопасности, тренировки, при соблюдении всех мер безопасности, разрешается начать тренировки», — передаёт слова Митрофанова «Чемпионата» Полина Куимова.
Чемпионат России будет возобновлен 21 июня. В этот день пройдут матчи 23-го тура РПЛ.
Директор по развитию РФС: если власти будут против – РПЛ придётся остановить
- 21 мая 2020
-
19:14
-
19:08
-
18:53
-
18:46
-
18:43
-
18:28
-
18:10
-
18:08
-
17:50
-
17:40
-
17:34
-
17:33
-
17:21
-
17:18
-
17:05
-
16:59
-
16:52
-
16:43
-
16:43
-
16:20
-
15:56
-
15:44
-
15:35
-
15:30
-
15:10
-
14:57
-
14:52
-
14:42
-
14:18
-
13:58
-
13:39
-
13:21
-
12:53
-
12:46
-
12:29
Партнерский контент