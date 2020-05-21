Московская область готова разрешить клубам РПЛ тренироваться на своих базах

Заместитель генерального директора РФС Максим Митрофанов рассказал о ситуации с тренировками футболистов Российской Премьер-Лиги.



«По состоянию на сегодня в Московской области есть согласование между правительством региона и Роспотребнадзором, что они смогут разрешить тренировочный процесс в мае до снятия всех мер.



Сейчас снятия ограничения на тренировки ожидают в других регионах. Есть письма Роспотребнадзора, регионов, Минспорта, что, при соблюдении всех мер безопасности, тренировки, при соблюдении всех мер безопасности, разрешается начать тренировки», — передаёт слова Митрофанова «Чемпионата» Полина Куимова.

Чемпионат России будет возобновлен 21 июня. В этот день пройдут матчи 23-го тура РПЛ.