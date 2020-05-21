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Фанаты «Локомотива» повесили баннер на тему ухода Юрия Сёмина напротив офиса РЖД

Фанаты «Локомотива» повесили баннер на тему ухода Юрия Сёмина напротив офиса РЖД
Футбол / РПЛ 0

Болельщики московского «Локомотива» продолжают протестовать против решения руководства клуба не продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым.

Фанатское объединение «Локомотива» United South опубликовало в «Инстаграме» новые фотографии с акцией болельщиков в поддержку Сёмина. Фанаты развесили баннеры вдоль МЦК, у станции «Локомотив», на перегоне метро и на Преображенской площади. Также болельщики разместили баннер с надписью «Отставка Сёмина — позор РЖД» напротив главного офиса ОАО «Российские железные дороги».

Ранее неподалёку от стадиона «Черкизово», домашней арены «железнодорожников», появилось граффити «Только Сёмин». 14 мая «Локомотив» официально объявил об уходе Сёмина с поста главного тренера клуба. 1 июня команду возглавит серб Марко Николич.

Фанаты «Локомотива» нарисовали граффити в поддержку Юрия Сёмина возле стадиона «Черкизово»
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