10 вопросов Гриши Телингатера: #ЧемпКвиз уже в «Инстаграме»

В «Инстаграме» стартовала викторина о российском футболе. Принять в ней участие могут все желающие. Достаточно перейти по этой ссылке и открыть «сториз» в аккаунте «Чемпионата». Ведущим сегодняшней игры стал наш журналист, один из авторов подкаста об АПЛ и программы «Футбольный Альбион» Григорий Телингатер. Если вы считаете, что неплохо разбираетесь в РПЛ, то у вас все шансы выиграть код на игру FIFA20 для приставки PS4 или Xbox One. Если РПЛ не ваш конёк – не беда, всегда есть фактор везения при выборе вариантов.



Игра проходит каждый четверг в «сториз» аккаунта «Чемпионата» в «Инстаграме». Один из журналистов записывает 10 видеовопросов на одну тему и даёт 4 варианта ответа на каждый. Вопрос звучит только устно, а вот варианты появляются на экране. За отведённые секунды нужно выбрать правильный ответ.



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