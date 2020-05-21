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Митрофанов: РФС рассматривает вопрос компенсаций заразившимся коронавирусом футболистам

Митрофанов: РФС рассматривает вопрос компенсаций заразившимся коронавирусом футболистам
Футбол / РПЛ 0

Заместитель генерального секретаря, директор по развитию РФС Максим Митрофанов сообщил, что организация изучает возможность выплат компенсаций российским футболистам с коронавирусом.

«РФС в настоящий момент рассматривает вопросы, связанные с компенсацией футболистам, у которых выявлен вирус. Если клубы начнут массово сниматься, потому что у них не будет участников соревнований, исполком примет соответствующее решение. Иначе это будет другой чемпионат.

В настоящий момент рассматриваем и на бюро исполкома был поднят вопрос замены выпадающих футболистов. В том числе дозаявка футболистов из академии и пролонгация игроков в аренде вне регистрационного периода», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Митрофанов также заявил, что чемпионат России может не возобновиться 21 июня, если власти выступят против.

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