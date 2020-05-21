В «Ювентусе» не выявлено заражённых коронавирусом

«Ювентус» на официальном сайте сообщил, что результаты всех последних тестов на коронавирус оказались отрицательными.



В тестировании приняли участие все футболисты «Ювентуса», включая Блеза Матюиди и Сами Хедиру, которые ранее перенесли коронавирус. Ожидается, что завтра, 22 мая, к тренировками с туринской командой приступят Гонсало Игуаин и Адриен Рабьо, ранее вернувшиеся в Италию и находившиеся на карантине. На текущий момент игроки «Ювентуса» проводят тренировки на базе клуба в небольших группах с сохранением дистанции.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции были приостановлены многие спортивные турниры. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 5,1 млн случаев заражения коронавирусом. Зарегистрировано более 331 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 2 млн.