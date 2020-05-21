Митрофанов: у РФС нет информации, что «Зенит» возобновил тренировки
Заместитель генерального секретаря, директор по развитию РФС Максим Митрофанов подчеркнул, что не обладает информацией о возобновлении тренировок в «Зените».
«У нас нет информации, что „Зенит“ возобновил тренировки. Мы им задали вопрос, нам ответили отрицательно. Было письмо московских клубов об этом, но откуда это взяли, они объяснить не могут», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. Турнир будет возобновлен 21 июня. В этот день пройдут встречи 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Петербургский «Зенит», набрав 50 очков в 22 турах, занимает первое место в турнирной таблице первенства.
- 21 мая 2020
-
20:56
-
20:55
-
20:43
-
20:30
-
20:29
-
20:13
-
20:07
-
20:01
-
19:49
-
19:47
-
19:32
-
19:14
-
19:08
-
18:53
-
18:46
-
18:43
-
18:28
-
18:10
-
18:08
-
17:50
-
17:40
-
17:34
-
17:33
-
17:21
-
17:18
-
17:05
-
16:59
-
16:52
-
16:43
-
16:43
-
16:20
-
15:56
-
15:44
-
15:35
-
15:30
Партнерский контент