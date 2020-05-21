Митрофанов: у РФС нет информации, что «Зенит» возобновил тренировки

Заместитель генерального секретаря, директор по развитию РФС Максим Митрофанов подчеркнул, что не обладает информацией о возобновлении тренировок в «Зените».



«У нас нет информации, что „Зенит“ возобновил тренировки. Мы им задали вопрос, нам ответили отрицательно. Было письмо московских клубов об этом, но откуда это взяли, они объяснить не могут», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. Турнир будет возобновлен 21 июня. В этот день пройдут встречи 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Петербургский «Зенит», набрав 50 очков в 22 турах, занимает первое место в турнирной таблице первенства.