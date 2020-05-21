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Директор по развитию РФС: не верю в подковёрную борьбу и попытки сорвать возобновление РПЛ

Директор по развитию РФС: не верю в подковёрную борьбу и попытки сорвать возобновление РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Заместитель генерального секретаря, директор по развитию РФС Максим Митрофанов прокомментировал информацию, что некоторые клубы могут пытаться специально сорвать возобновление РПЛ.

«На сегодняшний момент я склонен не верить и отрицать, что клубы ведут подковёрную борьбу и пытаются что-то сорвать. Было бы очень некрасиво с моей стороны подумать, что уважаемый мною Василий Кикнадзе строит какие-то планы по срыву», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Митрофанов также заявил, что чемпионат России может не возобновиться 21 июня, если власти выступят против. Российский футбольный союз объявлял, что нынешний розыгрыш чемпионата России было решено доиграть, турнир возобновится 21 июня.

Директор по развитию РФС: если власти будут против – РПЛ придётся остановить
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