«Желаем достижений в повышении боевой мощи ВС РФ». ЦСКА поздравил Сергея Шойгу с юбилеем

Московский ЦСКА поздравил с днём рождения министра обороны России Сергея Шойгу. Сегодня, 21 мая, ему исполнилось 65 лет.

«Руководство и коллектив профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды от всей души поздравляют министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с 65-летием! Желаем Сергею Кужугетовичу крепкого здоровья, отменной спортивной формы и больших достижений в деле укрепления обороноспособности нашего государства и в повышении боевой мощи Вооруженных Сил Российской Федерации», — сообщает пресс-служба ЦСКА.

Будучи главой МЧС России, Шойгу заявлял, что болеет за «Спартак» в футболе, а в хоккее — за ЦСКА. В 2012 году в товарищеских встречах между ветеранами «Спартака» и ЦСКА министр обороны играл в красно-синей футболке.