«Желаем достижений в повышении боевой мощи ВС РФ». ЦСКА поздравил Сергея Шойгу с юбилеем

Московский ЦСКА поздравил с днём рождения министра обороны России Сергея Шойгу. Сегодня, 21 мая, ему исполнилось 65 лет.
«Руководство и коллектив профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды от всей души поздравляют министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с 65-летием! Желаем Сергею Кужугетовичу крепкого здоровья, отменной спортивной формы и больших достижений в деле укрепления обороноспособности нашего государства и в повышении боевой мощи Вооруженных Сил Российской Федерации», — сообщает пресс-служба ЦСКА.
Будучи главой МЧС России, Шойгу заявлял, что болеет за «Спартак» в футболе, а в хоккее — за ЦСКА. В 2012 году в товарищеских встречах между ветеранами «Спартака» и ЦСКА министр обороны играл в красно-синей футболке.
- 21 мая 2020
-
20:56
-
20:55
-
20:43
-
20:30
-
20:29
-
20:13
-
20:07
-
20:01
-
19:49
-
19:47
-
19:32
-
19:14
-
19:08
-
18:53
-
18:46
-
18:43
-
18:28
-
18:10
-
18:08
-
17:50
-
17:40
-
17:34
-
17:33
-
17:21
-
17:18
-
17:05
-
16:59
-
16:52
-
16:43
-
16:43
-
16:20
-
15:56
-
15:44
-
15:35
-
15:30