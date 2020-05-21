В РФС оценили возможность допуска на матчи РПЛ владельцев абонементов в VIP-ложи

Заместитель генерального секретаря, директор по развитию РФС Максим Митрофанов высказался о возможности допуска на матчи Российской Премьер-Лиги после возобновления сезона-2019/2020 владельцев абонементов в VIP-ложи.



«Приобретение абонемента — это приобретение услуги. Гражданский кодекс регулирует, что, если услуга не оказана, то человек может потребовать деньги за не оказанную услугу. Что касается владельцев лож, это актуальный вопрос. Экономика дня матча на 50% состоит из доходов от привилегированных абонементов, в том числе лож. Но у нас есть понимание, что вероятность разрешения пускать только таких болельщиков, крайне мала», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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