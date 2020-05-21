«Ростов» поблагодарил «Краснодар» за помощь в возвращении Хаджикадунича

Пресс-служба «Ростова» сообщила, что защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич вернулся в Россию.
«Защитник «Ростова» Хаджикадунич вернулся из Швеции, где находился после приостановки сезона РПЛ. После прибытия футболист отправился на двухнедельный карантин. ⠀
⠀
Руководство «Ростова» благодарит президента РФС Александра Дюкова, генерального секретаря РФС Александра Алаева, президента РПЛ Сергея Прядкина и футбольный клуб «Краснодар» за помощь в возвращении футболиста. ⠀
⠀
Таким образом, все игроки желто-синих сейчас находятся в Ростове-на-Дону. Напомним, все тесты на COVID-19 у футболистов, тренеров и персонала нашей команды показали отрицательный результат», — сообщает пресс-служба «Ростова».
Ранее «Ростов» на своём официальном сайте сообщил о сдаче командой тестов на коронавирус и объявил их результаты.
- 21 мая 2020
-
20:56
-
20:55
-
20:43
-
20:30
-
20:29
-
20:13
-
20:07
-
20:01
-
19:49
-
19:47
-
19:32
-
19:14
-
19:08
-
18:53
-
18:46
-
18:43
-
18:28
-
18:10
-
18:08
-
17:50
-
17:40
-
17:34
-
17:33
-
17:21
-
17:18
-
17:05
-
16:59
-
16:52
-
16:43
-
16:43
-
16:20
-
15:56
-
15:44
-
15:35
-
15:30