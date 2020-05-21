«Ростов» поблагодарил «Краснодар» за помощь в возвращении Хаджикадунича

Пресс-служба «Ростова» сообщила, что защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич вернулся в Россию.

«Защитник «Ростова» Хаджикадунич вернулся из Швеции, где находился после приостановки сезона РПЛ. После прибытия футболист отправился на двухнедельный карантин. ⠀

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Руководство «Ростова» благодарит президента РФС Александра Дюкова, генерального секретаря РФС Александра Алаева, президента РПЛ Сергея Прядкина и футбольный клуб «Краснодар» за помощь в возвращении футболиста. ⠀

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Таким образом, все игроки желто-синих сейчас находятся в Ростове-на-Дону. Напомним, все тесты на COVID-19 у футболистов, тренеров и персонала нашей команды показали отрицательный результат», — сообщает пресс-служба «Ростова».

Ранее «Ростов» на своём официальном сайте сообщил о сдаче командой тестов на коронавирус и объявил их результаты.