Аршавин: в Леверкузене «Зенит» жил в настоящем дворце

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин вспомнил выступление петербургской команды в первом матче 1/4 финала Кубка УЕФА с «Байером» (4:1).



«Не хотелось играть с командой, которая разгромила “Галатасарай” с весьма именитыми игроками, но это уже стадия четвертьфинала. Здесь невозможно попасть на лёгкого соперника, да и у вас за спиной уже две успешные стадии с весьма непростыми оппонентами. Неужели всё равно был страх? Нет, не страх, просто тогда жеребьёвка была сразу на четвертьфинал и полуфинал, то есть мы сразу знали: если проходим “Байер”, то дальше на 90% будет “Бавария”. По игре мы где-то даже отдали мяч, больше времени проводили на своей половине поля, но удавалось очень здорово выходить в атаку. В этом матче мы не успели испугаться соперника, как было в Марселе или позже с “Баварией”, когда нас просто сминали в первых таймах. Здесь такого не было. У “Байера” был очень хороший состав, много молодых и перспективных игроков. Пусть по фамилиям они были известнее, но, на мой взгляд, наш состав был сильнее.



Отель в Леверкузене? Пожалуй, самое яркое воспоминание того выезда. Это при том, что у меня в тот день родилась дочка и мы выиграли — 4:1. Всё равно лучше всего сейчас вспоминается именно отель. Самый настоящий дворец. Сказал бы даже, Петродворец. Очень красиво, помпезно. Мы ещё шутили, что не важно, как играем в еврокубке, главное — живём лучше всех, в лучших отелях.



Гол Анюкова? Он пробил только из-за того, что не знал, что делать с мячом. Немного растерялся, оказался в центре чужой половины поля, направо нельзя было отдать, партнёр был перекрыт, а слева ещё не успели добежать. Плюс он привык, что с фланга можно навесить, а из центра — только если в аут навешивать. Саша решил “плюнуть” по воротам, мяч удачно спикировал перед вратарём. Конечно, голкипер в том моменте ошибся, но для Анюкова, скажу, был могучий удар. Это был последний матч без Адвоката на бровке, его дисквалификация заканчивалась. Но казалось, что команда не заметила потери… Кто-то даже расстроился, что Дик возвращается — без него на скамейке так хорошо всё пошло. Шутка, конечно. Но стоит заметить, что первый же матч после его возвращения на тренерский мостик мы проиграли.



Обстановка в раздевалке после матча? Сразу вспоминается Гарик Денисов. Не помню, было это сразу в раздевалке или чуть позже, но он просто не понимал, как надо сыграть следующий матч, чтобы не выйти в полуфинал. Я ему тогда сказал, даже если 0:3 проиграем, идём дальше. Долго обсуждали это после матча. Не помню точно ощущений после матча. Понимал, что мы уже прошли “Байер”, потому что не представлял, как можно отдать такое преимущество, разве что всемером выходить на поле. Но перспектива выйти на “Баварию” точно не радовала. Мне казалось, мы не сможем пройти мюнхенцев».



Напомним, «Зенит» проводит повторы трансляций всех матчей плей-офф победного розыгрыша Кубка УЕФА сезона-2007/2008. В данный момент на официальном сайте петербургского клуба проходит трансляция первого матча 1/4 финала Кубка УЕФА «Байер» — «Зенит».