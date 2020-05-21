Виктор Гончаренко: важно было увидеть команду вживую, посмотреть, не набрали ли вес

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко в прямом эфире «Инстаграма» с комментатором Нобелем Арустамяном высказался о возвращении команды к тренировкам перед возобновлением РПЛ.
«Месяц, даже больше, пользуюсь «Инстаграмом». Трудно выставлять видео и фотографии. Видели, как долго я подключался. Уже давно нахожусь в Москве, сдали тесты на коронавирус, результаты отрицательные. Приступаем к работе. У нас были тренировки в Zoom, WhatsApp, один день был выходным. Важно было увидеть команду вживую, посмотреть, не набрали ли вес.
Несколько дней потратим на адаптацию, координацию. Надо осторожнее к этому относиться. Один из вариантов — втягивающий период. Времени всегда мало. Может, пяти-шести недель достаточно. Постараемся войти плавно. Ответ даст только стартовый матч.
Планирую возобновить тренировки строго по рекомендациям: по группам, у каждой группы свое время, чтобы футболисты не пересекались. Если сейчас у нас четыре группы, потом, возможно, будет две, а потом уже полноценный сбор. В одной группе — четыре или шесть человек максимум», — сказал Гончаренко.
Ранее Гончаренко прокомментировал подписание нового соглашения с «армейцами». Стороны продлили сотрудничество до окончания сезона-2020/2021.
- 21 мая 2020
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