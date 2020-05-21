Виктор Гончаренко: место в Лиге чемпионов? Все рассчитывают подняться как можно выше

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко в прямом эфире с комментатором Нобелем Арустамяном в «Инстаграме» оценил шансы на попадание в Лигу чемпионов.

«Когда такая пауза, все руководители и тренеры смотрят в таблицу, прощупывают варианты. Ответ простой: футболисты должны играть, тренеры — тренировать. Что касается места в Лиге чемпионов, все рассчитывают подняться как можно выше», — сказал Гончаренко.

Ранее бывший футболист сборной России и ЦСКА Ролан Гусев высказался о шансах команд на попадание в зону Лиги чемпионов по итогам сезона-2019/2020 в Российской Премьер-Лиге.

Чемпионат России возобновится 21 июня. ЦСКА, набрав 36 очков в 22 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Армейцы» отстают от «Локомотива» и «Краснодара» на 5 очков.