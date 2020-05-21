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Гончаренко: у меня ощущение, что через ЦСКА Деспотовича пытаются протащить в другой клуб

Гончаренко: у меня ощущение, что через ЦСКА Деспотовича пытаются протащить в другой клуб
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал информацию об интересе московского клуба к сербскому нападающему «Оренбурга» Джордже Деспотовичу.

«Деспотович мне нравится, как нападающий, но у меня ощущение, что через нас его пытаются протащить в другой клуб. Но мы им не интересуемся», — сказал Гончаренко в интервью комментатору Нобелю Арустамяну в прямом эфире «Инстаграма».

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции, а возобновить его планируют 21 июня. ЦСКА, набрав 36 очков в 22 турах, занимает пятое место в турнирной таблице первенства.

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