Гончаренко: понимаем фанатов, пишущих о возвращении Вагнера. В 36 он выглядит великолепно

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко в прямом эфире с комментатором Нобелем Арустамяном в «Инстаграме» поделился мнением о бывшем нападающем «армейцев» Вагнере Лаве, который сейчас выступает за «Коринтианс».

«Полтора года назад мы играли в Австрии с «Бешикташем», все молодые футболисты знали, что Вагнер был в ЦСКА. Потом наши футболисты говорили: «Не знаем, как к нему подобраться». Понимаем наших болельщиков, которые пишут о возвращении. Вагнер стал более стройным, но сохранил резвость в работе с мячом. В 36 лет великолепно выглядит», — сказал Гончаренко.

Лав провёл в ЦСКА три карьерных отрезка: 2004–2009, 2010–2012, 2013. В настоящее время 35-летний форвард выступает за бразильский клуб «Коринтианс».