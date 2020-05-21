Гончаренко: понимаем фанатов, пишущих о возвращении Вагнера. В 36 он выглядит великолепно
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко в прямом эфире с комментатором Нобелем Арустамяном в «Инстаграме» поделился мнением о бывшем нападающем «армейцев» Вагнере Лаве, который сейчас выступает за «Коринтианс».
«Полтора года назад мы играли в Австрии с «Бешикташем», все молодые футболисты знали, что Вагнер был в ЦСКА. Потом наши футболисты говорили: «Не знаем, как к нему подобраться». Понимаем наших болельщиков, которые пишут о возвращении. Вагнер стал более стройным, но сохранил резвость в работе с мячом. В 36 лет великолепно выглядит», — сказал Гончаренко.
Лав провёл в ЦСКА три карьерных отрезка: 2004–2009, 2010–2012, 2013. В настоящее время 35-летний форвард выступает за бразильский клуб «Коринтианс».
Вагнер Лав мог вернуться в ЦСКА в четвёртый раз
- 21 мая 2020
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