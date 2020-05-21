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Виктор Гончаренко рассказал о трансферных целях ЦСКА

Виктор Гончаренко рассказал о трансферных целях ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о трансферных целях московского клуба.

«Наметили цели трансферной политики: нападающий, опорный полузащитник, центральный защитник», — сказал Гончаренко в интервью комментатору Нобелю Арустамяну в прямом эфире «Инстаграма».

Розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. Возобновить турнир планируют 21 июня. Московский ЦСКА, набрав 36 очков в 22 турах, занимает пятое место в турнирной таблице первенства. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (50).

Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года, а ранее работал в команде старшим тренером. Под его руководством коллектив завоевал Суперкубок России и дважды становился серебряным призёром чемпионата страны.

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