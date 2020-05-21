Гончаренко: Слуцкий или Газзаев? Леонид Викторович, из-за нашей дружбы

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на блиц-опрос во время интервью комментатору Нобелю Арустамяну в прямом эфире «Инстаграма».



— Белоруссия или Беларусь?

— Беларусь.

— Драники или устрицы?

— Драники. Это вкус детства.

— Гвардиола или Конте?

— Сложно сказать. Ладно, Конте, у него идеи более яркие.

— Напитки покрепче или лицо попроще?

— Напитки покрепче.

— Слуцкий или Газзаев?

— Леонид Викторович, из-за нашей дружбы.

— Победа над «Спартаком» или золото РПЛ?

— И то и то.

— Станция метро «Белорусская» или «ЦСКА»?

— «ЦСКА».

— «Песняры» или Queen?

— «Песняры».

— Чалов или Вагнер?

— Чалов".

Розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции, а возобновить его планируют 21 июня. ЦСКА, в 22 турах набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице первенства.