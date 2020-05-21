Гончаренко: Слуцкий или Газзаев? Леонид Викторович, из-за нашей дружбы

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на блиц-опрос во время интервью комментатору Нобелю Арустамяну в прямом эфире «Инстаграма».
— Белоруссия или Беларусь?
— Беларусь.
— Драники или устрицы?
— Драники. Это вкус детства.
— Гвардиола или Конте?
— Сложно сказать. Ладно, Конте, у него идеи более яркие.
— Напитки покрепче или лицо попроще?
— Напитки покрепче.
— Слуцкий или Газзаев?
— Леонид Викторович, из-за нашей дружбы.
— Победа над «Спартаком» или золото РПЛ?
— И то и то.
— Станция метро «Белорусская» или «ЦСКА»?
— «ЦСКА».
— «Песняры» или Queen?
— «Песняры».
— Чалов или Вагнер?
— Чалов".
Розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции, а возобновить его планируют 21 июня. ЦСКА, в 22 турах набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице первенства.
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