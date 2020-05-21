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Гончаренко: Слуцкий или Газзаев? Леонид Викторович, из-за нашей дружбы

Гончаренко: Слуцкий или Газзаев? Леонид Викторович, из-за нашей дружбы
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на блиц-опрос во время интервью комментатору Нобелю Арустамяну в прямом эфире «Инстаграма».

— Белоруссия или Беларусь?
— Беларусь.

— Драники или устрицы?
— Драники. Это вкус детства.

— Гвардиола или Конте?
— Сложно сказать. Ладно, Конте, у него идеи более яркие.

— Напитки покрепче или лицо попроще?
— Напитки покрепче.

— Слуцкий или Газзаев?
— Леонид Викторович, из-за нашей дружбы.

— Победа над «Спартаком» или золото РПЛ?
— И то и то.

— Станция метро «Белорусская» или «ЦСКА»?
— «ЦСКА».

— «Песняры» или Queen?
— «Песняры».

— Чалов или Вагнер?
— Чалов".

Розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции, а возобновить его планируют 21 июня. ЦСКА, в 22 турах набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице первенства.

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