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Гончаренко — о братьях Березуцких в тренерском штабе ЦСКА: я двумя руками за, с ними легко

Гончаренко — о братьях Березуцких в тренерском штабе ЦСКА: я двумя руками за, с ними легко
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о перспективах Василия и Алексея Березуцких в тренерском штабе московского клуба.

«Березуцкие в тренерском штабе? Почему нет, если кто-то скажет, что готов быть тренером. Я двумя руками за, мне с ними легко. Они понимают, что такое оборона, атака. Для меня это хорошая поддержка», — сказал Гончаренко в интервью комментатору Нобелю Арустамяну в прямом эфире «Инстаграма».

В январе ЦСКА объявил о возвращении в клуб его бывших защитников Василия и Алексея Березуцких. Экс-футболисты были назначены заместителями генерального директора «армейцев» Романа Бабаева по спортивным вопросам.

В роли тренеров Березуцкие работали в «Витессе», где с 2018 по 2019 год входили в штаб Леонида Слуцкого. После отставки специалиста они вслед за ним покинули клуб.

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