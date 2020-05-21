Капитан женской команды «Зенита» выбрала между Барриосом и Роналду

Капитан женской команды «Зенита» Екатерина Сочнева поучаствовала в блиц-опросе в эфире «Матч ТВ», сравнив нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и полузащитника сине-бело-голубых Вильмара Барриоса.
— Гол или голевая передача?
— Гол.
— Ремонт квартиры или путешествие?
— Путешествие. Люблю в жаркие страны ездить, где экзотика.
— Кофе с книжкой или чай с фильмом?
— Кофе с книжкой.
— 0:0 или 4:4. Какой счёт более приемлемый?
— 4:4.
— В обычной жизни выберете кроссовки или туфельки?
— Кроссовки. Туфли тоже есть, но каждый день в них не походишь.
— Бассейн или тренажёрка?
— Бассейн. Хотя можно сначала в тренажёрку, а потом в бассейн.
— Сериал по телевизору или фильм в кинотеатре?
— Фильм в кинотеатре.
— Стандарт или выход один на один?
— Выход один на один.
- 21 мая 2020
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