Капитан женской команды «Зенита» выбрала между Барриосом и Роналду

Капитан женской команды «Зенита» Екатерина Сочнева поучаствовала в блиц-опросе в эфире «Матч ТВ», сравнив нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и полузащитника сине-бело-голубых Вильмара Барриоса.



— Гол или голевая передача?

— Гол.



— Ремонт квартиры или путешествие?

— Путешествие. Люблю в жаркие страны ездить, где экзотика.



— Кофе с книжкой или чай с фильмом?

— Кофе с книжкой.



— 0:0 или 4:4. Какой счёт более приемлемый?

— 4:4.



— В обычной жизни выберете кроссовки или туфельки?

— Кроссовки. Туфли тоже есть, но каждый день в них не походишь.



— Бассейн или тренажёрка?

— Бассейн. Хотя можно сначала в тренажёрку, а потом в бассейн.



— Сериал по телевизору или фильм в кинотеатре?

— Фильм в кинотеатре.



— Стандарт или выход один на один?

— Выход один на один.