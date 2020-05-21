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Капитан женской команды «Зенита» выбрала между Барриосом и Роналду

Капитан женской команды «Зенита» выбрала между Барриосом и Роналду
Футбол / РПЛ 0

Капитан женской команды «Зенита» Екатерина Сочнева поучаствовала в блиц-опросе в эфире «Матч ТВ», сравнив нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и полузащитника сине-бело-голубых Вильмара Барриоса.

— Гол или голевая передача?
— Гол.

— Ремонт квартиры или путешествие?
— Путешествие. Люблю в жаркие страны ездить, где экзотика.

— Кофе с книжкой или чай с фильмом?
— Кофе с книжкой.

— 0:0 или 4:4. Какой счёт более приемлемый?
— 4:4.

— В обычной жизни выберете кроссовки или туфельки?
— Кроссовки. Туфли тоже есть, но каждый день в них не походишь.

— Бассейн или тренажёрка?
— Бассейн. Хотя можно сначала в тренажёрку, а потом в бассейн.

— Сериал по телевизору или фильм в кинотеатре?
— Фильм в кинотеатре.

— Стандарт или выход один на один?
— Выход один на один.

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