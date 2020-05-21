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В РФС на примере Смолова объяснили, как клубы РПЛ смогут сократить карантин для легионеров

В РФС на примере Смолова объяснили, как клубы РПЛ смогут сократить карантин для легионеров
Футбол / РПЛ 0

Заместитель генерального секретаря, директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал, как сокращение карантина для вернувшихся в Россию игроков можно будет согласовать с Роспотребнадзором.

«Клубы понимали, когда отпускали игроков домой, что по возвращении им нужно будет отсидеть на 14-дневном карантине. Есть методичка, что при отрицательном тесте футболиста на коронавирус можно согласовать с Роспотребнадозором сокращение его карантина. Клубы вполне могут проделать такую процедуру. Пример Смолова: он не сидел на карантине все 14 дней. Они провели тесты и выпустили его раньше», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, в апреле нападающий «Сельты» Фёдор Смолов покинул Испанию, чтобы на время пандемии коронавируса находиться с близкими в России. Несмотря на закрытые границы, он смог вылететь из РФ частным самолётом с разрешения МИД РФ. По прибытии футболист прошёл тесты на коронавирус и приступил к тренировкам.

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