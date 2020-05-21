«Прослежу, чтобы голова ни у кого не закружилась». Евсеев — о прогрессе игроков «Уфы»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал об игроках клуба, чей прогресс был особенно заметен.

«Самые длинные дни у тренера на сборах. Дело не только в тренировках, подготовке к ним, анализе увиденного во время занятий. Постоянно поступает информация, многое приходится держать в голове. Вроде бы недавно проснулся, а уже день прошёл.

Сегодня снова провели две тренировки. Тренер получает удовольствие не только от побед, но и от тренировок. Когда видит, что игроки правильно реагируют на задания, что они развивают свои лучшие качества. «Уфа» ориентирована именно на это — развивать молодых, растить таланты. Они уходят, когда клуб считает возможным расстаться с ними, освобождая место другим, таким же амбициозным.

Я уже рассказывал о наших игроках. Сейчас хочу продолжить и отметить тех, чей прогресс за последнее время был особо заметен. Речь не только о мастерстве, но и о понимании игры, моих требований и поставленных задач. В защите это Табидзе. У Джемала раньше были ошибки, которые можно назвать невезением. Он старался, но рикошеты от него приводили к голам. Это всегда обидно. Но работал, старался и обрёл игровую солидность. Стал стабильнее, стерев стереотип о себе как о нефартовом игроке.

Алиев, наш левый латераль. Уже не молод, ему 26. Но смог совершить качественный скачок, правильно реагируя на подсказки. Азер — игрок ротации, но тем ценнее его умение выйти на поле в любой момент и усилить игру. Сложно постоянно играть на высоком уровне, но ещё сложнее играть так, когда ты не всегда выходишь в стартовом составе. Центр поля — это россыпь талантов. Это Фомин, кто пришёл из ФНЛ, а сейчас вызывается в сборную России. Голубев, у кого сложная конкуренция за место с Фоминым, Тиллем, Карпом. Прибавляет и получает больше игрового времени.

Урунов, кто недавно перешёл в «Уфу», но демонстрирует заметный прогресс. Думаю, его ждёт хорошее будущее. Схватывает всё на лету. Емельянов. К нему есть вопросы, но это нормально. Даниле только 20, он уже игрок обоймы. И ещё скажу о тех, кто смог в этом году удивить своих критиков. Сухов переживает вторую молодость. Пуцко и Кротов, на мой взгляд, тоже выходят на новый уровень в карьере.

Перечёл и подумал, что завтра придётся погонять команду усерднее. Читают же. Прослежу, чтобы голова ни у кого не закружилась», — написал Евсеев на странице в «Инстаграме».