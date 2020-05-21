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Клуб MLS объявил о назначении Япа Стама на пост тренера, использовав фото другого человека

Клуб MLS объявил о назначении Япа Стама на пост тренера, использовав фото другого человека
Футбол / Прочие турниры 0

Клуб MLS «Цинциннати» объявил о назначении бывшего игрока сборной Нидерландов Япа Стама на пост главного тренера команды, использовав фото другого человека.

В публикации на странице «Цинциннати» в «Твиттере» было использовано фото мужчины, похожего на нового наставника. Пользователи в комментариях начали активно писать, что на фото не Стам, после чего клуб опубликовал объявление с изображением нидерландского специалиста.

Фото: «Твиттер» «Цинциннати»

Из-за пандемии коронавируса сезон MLS, как и большинства футбольных первенств во всём мире, был приостановлен. До паузы американские клубы успели сыграть только два тура. «Цинциннати» уступил в обоих матчах и на текущий момент занимает 24-е место в турнирной таблице MLS.

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