Клуб MLS объявил о назначении Япа Стама на пост тренера, использовав фото другого человека
Клуб MLS «Цинциннати» объявил о назначении бывшего игрока сборной Нидерландов Япа Стама на пост главного тренера команды, использовав фото другого человека.
В публикации на странице «Цинциннати» в «Твиттере» было использовано фото мужчины, похожего на нового наставника. Пользователи в комментариях начали активно писать, что на фото не Стам, после чего клуб опубликовал объявление с изображением нидерландского специалиста.
Фото: «Твиттер» «Цинциннати»
Из-за пандемии коронавируса сезон MLS, как и большинства футбольных первенств во всём мире, был приостановлен. До паузы американские клубы успели сыграть только два тура. «Цинциннати» уступил в обоих матчах и на текущий момент занимает 24-е место в турнирной таблице MLS.
Яп Стам возглавил клуб из MLS
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