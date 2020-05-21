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Ракитич: был бы рад вернуться в «Севилью». До сих пор праздную все их голы

Ракитич: был бы рад вернуться в «Севилью». До сих пор праздную все их голы
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич отметил, что был бы рад вернуться в «Севилью». Хорватский хавбек выступал за «Севилью» с 2011 по 2014 год.

«Я был бы рад вернуться в „Севилью“. Я слежу за их матчами, будто до сих пор нахожусь там. Я праздную все их голы. Посмотрим, что произойдёт в будущем.

Что, если бы я получил 10-й номер Хосе Антонио Рейеса в „Севилье“? Это было бы чем-то особенным. Я был бы горд, что могу отдать дать уважения моему большому другу. Это невероятно», — приводит слова Ракитича Marca.

В сезоне-2019/2020 Ракитич в 30 матчах в составе «Барселоны» во всех турнирах отдал 4 результативные передачи. Ранее сообщалось, что «Барселона» не скрывает желания разгрузить зарплатную ведомость посредством продажи хорватского футболиста.

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