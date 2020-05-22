Министр спорта Матыцин высказался о возобновлении РПЛ

Министр спорта Олег Матыцин поддержал решение Российского футбольного союза (РФС) о возобновлении сезона-2019/2020 в чемпионате страны.

«Министерство спорта Российской Федерации поддерживает решение исполкома Российского футбольного союза о возобновлении сезона Российской Премьер-Лиги. Это большое событие, которого с нетерпением ждали спортсмены и болельщики. Но, безусловно, в сложившейся ситуации с пандемией крайне важно понимание ответственности и соблюдение всех мер безопасности.

Ранее Минспорт России разработал рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мер в сфере физической культуры и спорта в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. На первом этапе предусмотрена организация и проведение профессиональными спортивными лигами соревнований по командным игровым видам спорта без привлечения зрителей. В регламенте РФС прописаны соответствующие стандарты безопасности, при соблюдении которых можно тренироваться и проводить соревнования. Уверен, болельщики с пониманием отнесутся к тому, что на данном этапе они будут следить за игрой любимых команд из дома», — приводит слова Матыцина пресс-служба ведомства.