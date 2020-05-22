«Монако» решил продать 30 игроков. Клуб могут покинуть Бен-Йеддер и Бадиашиле

Вице-президент и генеральный директор «Монако» Олег Петров планирует продать 30 игроков команды, сообщает Footmercato.

В следующем сезоне «Монако» будет вторым по величине заработной платы футболистов в Лиге 1 после «Пари Сен-Жермен», поэтому руководство клуба решило разгрузить зарплатную ведомость. Если поступят выгодные предложения, «Монако» может продать игроков с самой высокой рыночной стоимостью, среди которых Бенуа Бадиашиле, Виссам Бен-Йеддер, Беньямин Хенрикс, Юссуф Фофана и Фоде Балло-Туре. Также клуб может избавиться от игроков, которых отправлял в аренду.

Сезон Лиги 1 завершился после 28 туров, чемпионом был признан «Пари Сен-Жермен». «Монако», набрав 40 очков, занял 9-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.