«Монако» решил продать 30 игроков. Клуб могут покинуть Бен-Йеддер и Бадиашиле
Вице-президент и генеральный директор «Монако» Олег Петров планирует продать 30 игроков команды, сообщает Footmercato.
В следующем сезоне «Монако» будет вторым по величине заработной платы футболистов в Лиге 1 после «Пари Сен-Жермен», поэтому руководство клуба решило разгрузить зарплатную ведомость. Если поступят выгодные предложения, «Монако» может продать игроков с самой высокой рыночной стоимостью, среди которых Бенуа Бадиашиле, Виссам Бен-Йеддер, Беньямин Хенрикс, Юссуф Фофана и Фоде Балло-Туре. Также клуб может избавиться от игроков, которых отправлял в аренду.
Сезон Лиги 1 завершился после 28 туров, чемпионом был признан «Пари Сен-Жермен». «Монако», набрав 40 очков, занял 9-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.
Одноклубник Александра Головина считает, что «Монако» выиграет Лигу 1 в ближайшие годы
- 22 мая 2020
-
01:01
-
00:51
-
00:33
-
00:09
- 21 мая 2020
-
23:57
-
23:54
-
23:37
-
23:18
-
23:16
-
23:12
-
23:00
-
22:39
-
22:18
-
22:11
-
22:08
-
22:05
-
22:01
-
21:59
-
21:48
-
21:44
-
21:42
-
21:36
-
21:29
-
21:22
-
20:56
-
20:55
-
20:43
-
20:30
-
20:29
-
20:13
-
20:07
-
20:01
-
19:49
-
19:47
-
19:32
Партнерский контент