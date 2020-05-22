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Лепсая: Джано не подпишет контракт с тбилисским «Динамо» 22 мая

Лепсая: Джано не подпишет контракт с тбилисским «Динамо» 22 мая
Футбол / РПЛ 0

Тимур Лепсая, представляющий интересы полузащитника кипрского «Анортосиса» и сборной Грузии Джано Ананидзе, заявил, что футболист не подпишет контракт с «Динамо» из Тбилиси 22 мая. Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник 22 мая подпишет контракт с грузинским клубом.

«Ананидзе не подпишет завтра контракт с „Динамо“. К нему проявляет интерес ряд клубов. Но мы пока далеки от подписания контракта. В ближайшие дни никаких контрактов подписано будет. У Джано всё ещё действует контракт с „Анортосисом“. Чемпионат Кипра сейчас завершён, поэтому мы прорабатываем несколько вариантов», — сказал Лепсая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Журналист Сергей Егоров в своём телеграм-канале «Футбольный Биги» сообщал, что Джано Ананидзе близок к переходу в грузинский клуб «Динамо» Батуми.

Джано защищал цвета «Спартака» с 2009 по 2020 год. За время пребывания в клубе он дважды уходил в аренду — в «Ростов» и в «Крылья Советов». С красно-белыми грузинский полузащитник завоевал титул чемпиона России в сезоне-2016/2017, а также стал обладателем Суперкубка страны в 2017 году.

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