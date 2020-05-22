«Сан-Сиро» могут снести. Комиссия не признала стадион историко-культурным наследием

Региональная комиссия по культурному наследию Ломбардии дала разрешение на снос легендарного стадиона «Милана» и «Интера» «Сан Сиро», сообщает La Repubblica.

По данным источника, комиссия вынесла вердикт, что «Сан-Сиро» не является сооружением исторического или культурного наследия. В комиссии пояснили, что сохранилась слишком малая часть оригинальной архитектуры стадиона, построенной в 1925 году и расширенной в конце 1930-х. Реконструкциям, которые произошли в 1950-х и 1990-х годах, не более 70 лет, и они не попадают под положение о защите культурного наследия.

Теперь стадион «Сан-Сиро» могут снести, чтобы построить новую арену для «Милана» и «Интера». При этом, городской совет хочет сохранить старую арену.