«Ювентус» начал переговоры о трансфере Погба

«Ювентус» начал переговоры с агентом Миной Райолой о трансфере полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает le10sport.com.
По данным источника, туринский клуб рассматривает Погба в качестве замены Миралему Пьяничу и Адриену Рабьо, которые могут покинуть команду в летнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что в услугах Погба заинтересованы «Пари Сен-Жермен», миланский «Интер» и «Реал».
Контракт Погба с «красными дьяволами» рассчитан до 30 июня 2021 года. Соглашение включает опцию, позволяющую клубу продлить сотрудничество с футболистом на один сезон.
В сезоне-2019/2020 Погба провёл на поле 7 матчей в английской Премьер-лиге и 1 — в Кубке английской лиги. В активе хавбека 2 результативные передачи.
Погба защищал цвета «Ювентуса» с 2012 по 2016 год.
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