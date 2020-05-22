«Милан» хочет арендовать Йовича у «Реала» на два года
Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович может продолжить карьеру в «Милане», сообщает журналист Никола Скира в своём «твиттере».
По данным источника, «Милан» хочет арендовать футболиста на два года с дальнейшим правом выкупа. Однако, основным препятствием является зарплата футболиста в размере € 5 млн за сезон. На данный момент переговоры продолжаются.
Ранее было объявлено, что Лука получил травму и выбыл на три месяца. Позднее стало известно, что он упал со стены дома и едва выжил.
Йович перешёл в «Реал» из франкфуртского «Айнтрахта» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 60 млн. В нынешнем сезоне 23-летний форвард забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 24 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
«Милан» рассматривает Йовича в качестве замены Ибрагимовичу
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