Экс-главе Федерации футбола Армении предъявили обвинения в вымогательстве и пытках

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело против бывшего главы Футбольной федерации Армении бизнесмена Рубена Айрапетяна и его сына, сообщает Sputnik Армения.

Им предъявлены обвинения в самоуправстве, преднамеренном и незаконном лишении человека свободы, вымогательстве и причинении вреда здоровью человека.

В августе 2015 года пострадавший взял в принадлежащем Айрапетянам «Армянском банке» кредит на $ 120 тыс. на расширение ресторанного бизнеса. Часть средств гражданин действительно потратил на улучшение работы ресторана, а ещё часть средств без ведома собственников ресторана использовал для открытия собственного такси-сервиса. При этом свои кредитные обязательства исполнительный директор ресторанного комплекса исполнял вовремя.

Однако Рубен Айрапетян вместе с сыном Рафиком и группой лиц организовал фактическое заточение пострадавшего в одном из коттеджей в Армении, периодически применяя к нему насилие, избивая и унижая. Спустя некоторое время жертву перевезли в особняк самого Айрапетяна, где требовали с потерпевшего $ 120 тыс. Не будучи в состоянии вернуть сумму, пострадавший отдал Айрапетянам практически всё, что у него было – автомобили, драгоценности, а также по частям передал порядка $ 40 тыс. Не ограничившись этим, Айрапетяны в октябре 2016 года оформили на себя ещё и квартиру должника.



На основании полученных доказательств СК принято решение привлечь Рубена и Рафика Айрапетянов в качестве обвиняемых, а в суд представлены ходатайства об избрании ареста в качестве меры пресечения. Они и ещё двое членов группы объявлены в розыск.