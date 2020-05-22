Возможный формат возобновления НХЛ, у Кадырова подозревают коронавирус. Главное к утру

У почётного президента «Ахмата» Рамзана Кадырова подозревают коронавирус, появилось фото формы «Краснодара» на следующий сезон, обнародован предварительный формат проведения плей-офф НХЛ и другие новости в подборке «Чемпионата».

1. Глава Чеченской Республики и почётный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров доставлен в Москву с подозрением на коронавирус.

2. Появилось фото домашней формы «Краснодара» на сезон-2020/2021.

3. Фанаты «Локомотива» повесили баннер на тему ухода Юрия Сёмина напротив офиса РЖД.

4. Телекомпания TSN обнародовала предварительный формат проведения плей-офф Национальной хоккейной лиги с участием 24 команд.

5. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о трансферных целях московского клуба.

6. «Ещё неизвестно, чем он ответит на всю эту дрессировку». Российский журналист Александр Невзоров прокомментировал намерение двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и его супруги музыкального продюсера Яны Рудковской сделать чемпиона из своего сына Александра.

7. «Химки» не выйдут в РПЛ, если не найдут инвесторов за 10 дней.

8. Клуб MLS объявил о назначении Япа Стама на пост тренера, использовав фото другого человека.

9. Трое футболистов «Оренбурга» переболели коронавирусом.

10. Российский боец Тагир Уланбеков, выступающий в команде чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, будет также выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).