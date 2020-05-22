«Манчестер Сити» не хочет отпускать Серхио Агуэро. Им интересуются «Реал» и «Интер»

«Манчестер Сити» не намерен расставаться с аргентинским нападающим Серхио Агуэро, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём "твиттере".
По данным источника, мадридский «Реал» и миланский «Интер» связывались с агентом Агуэро несколько дней назад, однако руководство «горожан» не хочет продавать игрока.
Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» из мадридского «Атлетико» в 2011 году. В нынешнем сезоне Серхио провёл 30 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, стал автором 23 забитых мячей и отдал 3 результативные передачи. Контракт игрока с английским клубом действителен до 30 июня 2021 года.
Ранее сообщалось, что «Интер» рассматривает Агуэро в качестве замены Лаутаро Мартинесу, который может покинуть клуб и перейти в «Барселону».
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