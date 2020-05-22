Джордан Хендерсон: у «Ливерпуля» есть всё, чтобы продолжить выступать на высочайшем уровне

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал выступление команды в нынешнем сезоне.

«В нынешней ситуации я чаще оглядывался назад, чем заглядывал вперёд. То, чего мы достигли, действительно потрясающе. Это мотивирует продолжать тренироваться, потому что, когда придёт время, мы хотим быть уверены, что находимся в лучшей форме, сможем хорошо завершить сезон и продолжать выступать на самом высоком уровне.



Неважно, что произойдёт до конца чемпионата, уверен, все согласятся, что для нас это был потрясающий сезон. Уровень игры был очень высоким на протяжении всего сезона, за исключением одной-двух игр. Мы просто хотим быть в лучшей форме, когда футбол вернётся. У нас есть всё для того, чтобы вернуться и продолжить выступать на том же уровне, что и раньше», — приводит слова Хендерсона пресс-служба клуба на официальном сайте.