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«От этой «псевдосвятости» блевать тянет». Бывшая жена Кержакова ответила подписчикам

«От этой «псевдосвятости» блевать тянет». Бывшая жена Кержакова ответила подписчикам
Футбол / РПЛ 0

Милана Тюльпанова, бывшая супруга экс-нападающего «Зенита», а ныне главного тренера юношеской сборной России Александра Кержакова, ответила подписчикам в «Инстаграме».

«После такой активности на своей странице я поняла только одно – как вы много обо мне не знаете. Этот мой пост разместили на «Чемпионате», и теперь директ завален сообщениями из серии «Я докажу, что есть на свете доблестные принцы». Вот думаю теперь, какую ещё историю вам рассказать из своей эпичной жизни – всё равно сидим все фигнёй страдаем. Думаю, что соберу в десятки раз больше хейта, чем под этим постом.

У меня вопрос к вам, подписчики, которые норовят облить дерьмом при любой удобной возможности: вы реально все тут такие святые, какими пытаетесь казаться? Совершенно очевидно, что, конечно, нет. Но почему люди пытаются выставить себя лучше, чем они есть на самом деле? От этой «псевдосвятости» блевать тянет, честно», — написала Милана.

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