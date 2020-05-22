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У Павла Погребняка обнаружен коронавирус

У Павла Погребняка обнаружен коронавирус
У Павла Погребняка обнаружен коронавирус
Футбол / РПЛ 0

Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

«По результатам общекомандного тестирования на COVID-19, было выявлено наличие коронавирусной инфекции в организме Павла Погребняка. Его тест, который был повторно исследован в региональном подразделении Роспотребнадзора, дал положительный результат. Отметим, что заболевание у Павла протекает в лёгкой форме. Его здоровью ничего не угрожает. Павел чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением врачей. В настоящий момент проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия. Мы желаем Павлу скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле!

Отметим, что у остальных игроков и персонала команды тесты на наличие коронавирусной инфекции отрицательны», — сказано в заявлении.

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