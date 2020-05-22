«Локомотив» меняет вектор развития. Клуб сделает ставку на молодых игроков

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал об изменениях в планах клуба.



«Первый подход к теме главного тренера у меня с экономической стороны. Сформулировал бы я его следующим образом: те обязательства, которые взял на себя клуб в последние годы, чрезмерны. Они не соответствуют тем возможностям, которые имеются.



В условиях, когда телевидение приносит 3 процента бюджета, вся коммерческая деятельность – 9 процентов, из них 3,5 процента – билеты, абонементы и так далее, 20 процентов приносит Лига чемпионов и более 60 процентов – поддержка одного спонсора. Мы понимаем, что нам необходимо искать дополнительные источники финансирования. Соответственно нам нужно начинать серьёзную работу по продвижению молодёжи. Первая серьёзная дискуссия с Юрием Палычем случилась у нас год назад в Мадриде во время финала Лиги чемпионов. Мы не можем больше позволить себе роскошь брать возрастных футболистов. При этом я прекрасно понимаю, что они тоже нужны, и не зарекаюсь, что теперь мы будем брать только 18-летних. Но нам необходимо научиться развивать собственных игроков, привлекать молодых из других европейских и российских клубов, развивать их и в возрасте 24 лет и оформлять трансфер на выход. С этой точки зрения для нас принципиально важна работа с академией, молодёжкой и «Казанкой». У Николича в контракте прописан пункт об усиленном внимании к этому направлению. За полтора года, что я работаю в клубе, мне ни разу не удалось вытащить Юрия Палыча на игры молодёжки



Миранчуки, Баринов, Лысов и Тугарев? Я считаю, что могло быть больше и интереснее. По каждой кандидатуре я могу сказать за те полтора года, что работаю. Нет, про Баринова могу сказать. Он мог быть уже два года. Черчесов всё время ко мне обращается: «Ты видишь, как Баринов у вас играет? Он мог бы уже два года так играть», — сказал Кикнадзе в эфире канала «Россия 24».

«Были громкие имена». Кикнадзе рассказал, как «Локомотив» выбирал главного тренера