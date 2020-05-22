Тренерский штаб Сёмина почти полностью остался в «Локомотиве» и будет работать с Николичем

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о судьбе тренерского штаба Юрия Сёмина, который покинет пост наставника команды в конце месяца. Коллектив возглавил Марко Николича.



«Тренерский штаб, который работал с Юрием Палычем, почти полностью остался и будет работать с Николичем. Захотел ли кто-то уйти? Здесь ещё один важный и принципиальный вопрос для меня: для чего мы работаем? На кого мы работаем? Это одна из тем нашей дискуссии с Юрием Палычем. Он говорил, что всегда будет на стороне игроков, я – что буду на стороне клуба.



Я считаю, что клуб больше меня, Юрия Палыча и больше любого из игроков. Важно, чтобы развивался он и команда как важнейшая его составляющая. Когда я разговаривал с тренерами и задавал вопрос об их будущем в составе штаба, у них было понимание, что мы работаем на клуб.



Был ли кто-то из штаба Сёмина готов стать главным тренером? Мы обсуждали этот вопрос. Я делал предложения некоторым тренерам, которые у нас работают, но называть их фамилии не буду. Они отказались», — сказал Кикнадзе в эфире канала «Россия 24».

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