Тренерский штаб Сёмина почти полностью остался в «Локомотиве» и будет работать с Николичем

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о судьбе тренерского штаба Юрия Сёмина, который покинет пост наставника команды в конце месяца. Коллектив возглавил Марко Николича.
«Тренерский штаб, который работал с Юрием Палычем, почти полностью остался и будет работать с Николичем. Захотел ли кто-то уйти? Здесь ещё один важный и принципиальный вопрос для меня: для чего мы работаем? На кого мы работаем? Это одна из тем нашей дискуссии с Юрием Палычем. Он говорил, что всегда будет на стороне игроков, я – что буду на стороне клуба.
Я считаю, что клуб больше меня, Юрия Палыча и больше любого из игроков. Важно, чтобы развивался он и команда как важнейшая его составляющая. Когда я разговаривал с тренерами и задавал вопрос об их будущем в составе штаба, у них было понимание, что мы работаем на клуб.
Был ли кто-то из штаба Сёмина готов стать главным тренером? Мы обсуждали этот вопрос. Я делал предложения некоторым тренерам, которые у нас работают, но называть их фамилии не буду. Они отказались», — сказал Кикнадзе в эфире канала «Россия 24».
- 22 мая 2020
-
12:09
-
12:00
-
12:00
-
11:56
-
11:55
-
11:48
-
11:43
-
11:35
-
11:33
-
11:32
-
11:30
-
11:19
-
11:09
-
10:53
-
10:08
-
10:03
-
09:43
-
09:31
-
09:22
-
08:30
-
07:57
-
07:13
-
05:29
-
04:43
-
03:19
-
03:00
-
02:47
-
02:03
-
01:01
-
00:51
-
00:33
-
00:09
- 21 мая 2020
-
23:57
-
23:54
-
23:37