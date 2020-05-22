Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Генеральный директор «Локомотива» прокомментировал ситуацию с финансированием клуба

Генеральный директор «Локомотива» прокомментировал ситуацию с финансированием клуба
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал ситуацию с получением финансирования от РЖД.

«Сократится ли финансирование от РЖД? Посмотрим, когда будем обсуждать этот вопрос с советом директоров в августе. Уверен, что определённые изменения будут. Сейчас тяжело», — сказал Кикнадзе в эфире канала «Россия 24».

Напомним, 14 мая «Локомотив» официально объявил об уходе Сёмина с поста главного тренера клуба. 1 июня команду возглавит серб Марко Николич. Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок России.

«Локомотив», набрав 41 очко в 22 матчах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, которую возглавляет «Зенит» (50).

«Локомотив» меняет вектор развития. Клуб сделает ставку на молодых игроков
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020