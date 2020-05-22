Генеральный директор «Локомотива» прокомментировал ситуацию с финансированием клуба

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал ситуацию с получением финансирования от РЖД.

«Сократится ли финансирование от РЖД? Посмотрим, когда будем обсуждать этот вопрос с советом директоров в августе. Уверен, что определённые изменения будут. Сейчас тяжело», — сказал Кикнадзе в эфире канала «Россия 24».

Напомним, 14 мая «Локомотив» официально объявил об уходе Сёмина с поста главного тренера клуба. 1 июня команду возглавит серб Марко Николич. Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок России.

«Локомотив», набрав 41 очко в 22 матчах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, которую возглавляет «Зенит» (50).