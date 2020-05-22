Генеральный директор «Локомотива» прокомментировал ситуацию с финансированием клуба
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал ситуацию с получением финансирования от РЖД.
«Сократится ли финансирование от РЖД? Посмотрим, когда будем обсуждать этот вопрос с советом директоров в августе. Уверен, что определённые изменения будут. Сейчас тяжело», — сказал Кикнадзе в эфире канала «Россия 24».
Напомним, 14 мая «Локомотив» официально объявил об уходе Сёмина с поста главного тренера клуба. 1 июня команду возглавит серб Марко Николич. Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок России.
«Локомотив», набрав 41 очко в 22 матчах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, которую возглавляет «Зенит» (50).
«Локомотив» меняет вектор развития. Клуб сделает ставку на молодых игроков
- 22 мая 2020
-
12:09
-
12:00
-
12:00
-
11:56
-
11:55
-
11:48
-
11:43
-
11:35
-
11:33
-
11:32
-
11:30
-
11:19
-
11:09
-
10:53
-
10:08
-
10:03
-
09:43
-
09:31
-
09:22
-
08:30
-
07:57
-
07:13
-
05:29
-
04:43
-
03:19
-
03:00
-
02:47
-
02:03
-
01:01
-
00:51
-
00:33
-
00:09
- 21 мая 2020
-
23:57
-
23:54
-
23:37
Партнерский контент