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«Слишком „too much“». Смородская отказалась комментировать слова Кикнадзе

«Слишком „too much“». Смородская отказалась комментировать слова Кикнадзе
Футбол / РПЛ 0

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отказалась комментировать интервью генерального директора московского клуба Василия Кикнадзе.

«Я не хочу больше это всё комментировать. Всё происходящее слишком «too much» для сложившейся ситуации», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, 14 мая «Локомотив» официально объявил об уходе Сёмина с поста главного тренера клуба. 1 июня команду возглавит серб Марко Николич. Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок России.

«Локомотив», набрав 41 очко в 22 матчах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, которую возглавляет «Зенит» (50).

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