«Слишком „too much“». Смородская отказалась комментировать слова Кикнадзе
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отказалась комментировать интервью генерального директора московского клуба Василия Кикнадзе.
«Я не хочу больше это всё комментировать. Всё происходящее слишком «too much» для сложившейся ситуации», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, 14 мая «Локомотив» официально объявил об уходе Сёмина с поста главного тренера клуба. 1 июня команду возглавит серб Марко Николич. Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок России.
«Локомотив», набрав 41 очко в 22 матчах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, которую возглавляет «Зенит» (50).
Сёмин: интервью с Кикнадзе не смотрел и не хочу смотреть
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