Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-капитан ЦСКА: полностью обещанные $ 25 тыс. за победу над «Барсой» не получил никто

Экс-капитан ЦСКА: полностью обещанные $ 25 тыс. за победу над «Барсой» не получил никто
Футбол / РПЛ 0

Бывший капитан московского ЦСКА Михаил Колесников вспомнил победу над «Барселоной» в Лиге чемпионов в ноябре 1992 года.

«После игры была радость и веселье. Молодые централизованно в Бланес поехали, в гостиницу, а «старики» — в гости к нашим друзьям-сослуживцам из «Эспаньола». Собрались дома у Димки Кузнецова, Галямин подтянулся. Потом Кузя показал нам ночную Барселону, забурились на дискотеку. В Бланес только под утро приехали. Смотрим, команда гуляет – ну и мы присоединились.

$ 25 тысяч премиальных за «Барсу»? По 100 процентов не получил никто. Больше всех выплатили Димке Харину – 19 тысяч. Мне дали 11 тысяч. Выплачивали частями, на сборах в Испании, Германии», — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Рождённый в ЦСКА за «Спартак» играть не должен. Футбольный бог меня наказал»
Капитан ЦСКА, гаишник, шофёр – необычная судьба Михаила Колесникова.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020