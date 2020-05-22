Экс-капитан ЦСКА: полностью обещанные $ 25 тыс. за победу над «Барсой» не получил никто

Бывший капитан московского ЦСКА Михаил Колесников вспомнил победу над «Барселоной» в Лиге чемпионов в ноябре 1992 года.

«После игры была радость и веселье. Молодые централизованно в Бланес поехали, в гостиницу, а «старики» — в гости к нашим друзьям-сослуживцам из «Эспаньола». Собрались дома у Димки Кузнецова, Галямин подтянулся. Потом Кузя показал нам ночную Барселону, забурились на дискотеку. В Бланес только под утро приехали. Смотрим, команда гуляет – ну и мы присоединились.



$ 25 тысяч премиальных за «Барсу»? По 100 процентов не получил никто. Больше всех выплатили Димке Харину – 19 тысяч. Мне дали 11 тысяч. Выплачивали частями, на сборах в Испании, Германии», — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.