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Жена Погребняка ответила на вопрос подписчика о коронавирусе у мужа

Жена Погребняка ответила на вопрос подписчика о коронавирусе у мужа
Футбол / РПЛ 0

Мария Погребняк, супруга нападающего «Урала» Павла Погребняка, в своём «инстаграме» ответила на вопрос о выявлении у мужа заражения коронавирусной инфекцией.

«Маш, в новостях пишут, что у вашего мужа коронавирус. Всё нормально?» — написал подписчик в комментариях под последним постом Марии.

«Да», — ответила жена футболиста.

За несколько последних дней случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в «Локомотиве», «Рубине» и «Динамо». Ранее COVID-19 был обнаружен у владельца «Спартака» Леонида Федуна. В других клубах РПЛ все тесты оказались отрицательными.

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, а возобновить его планируют 21 июня. ЦСКА, набрав 36 очков в 22 турах, занимает пятое место в турнирной таблице первенства.

У Павла Погребняка обнаружен коронавирус
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